Власти не будут наказывать россиян за использование VPN

20 июн. 12:58

Наказания за использование VPN-сервисов для обхода блокировки сайтов в России не будет, сообщили в Минцифры.

"Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться... Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит", - сообщил глава ведомства Максут Шадаев в интервью РБК.

По его словам, это "разумный компромисс". Несмотря на то, что власти не одобряют использование VPN-сервисов для обхода блокировки сайтов, те, "кому очень надо, такую возможность будет иметь".

Шадаев рассказал, что с момента блокировки соцсетей Facebook, Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена) и Twitter их трафик в России упал на 80%. "То есть 80%... неудобно переключаться, включать, выключать (VPN)", - пояснил министр.