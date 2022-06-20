Дагестан направил пятую партию гумпомощи на Донбасс

20 июн. 12:52

Пятый и самый масштабный гуманитарный конвой из 26 фур гуманитарной помощи порядка 500 тонн был отправлен из Дагестана на Донбасс. Конвой был организован благотворительным фондом "Инсан".

По словам главы фонда Магомедрасула Ахмедова, гуманитарный груз составили продукты первой необходимости – мука, сахар, рис, гречка, макароны, подсолнечное масло, бутилированная вода, одежда, медикаменты и средства гигиены.

"В общей сложности было отправлено 26 машин: 14 отправлены из Махачкалы, ещё 12 машин из других городов – Кизляра, Хасавюрта, Кизилюрта и т. д. В организации этой гуманитарной помощи принимал участие весь дагестанский народ из всех городов и районных центров", - сказал он, передает пресс-служба фонда.

Ранее из республики было в четыре этапа отправлено 11 большегрузов гуманитарной помощи, общей массой около 300 т.