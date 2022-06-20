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Медведев заявил о вреде переговоров с США

Медведев заявил о вреде переговоров с США

В прошлом ситуация для переговоров с США о новом соглашении по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) была иная, нежели в настоящее время, когда отношений между двумя государствами попросту нет. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале политика.

Медведев отметил, что размораживать сегодня эти отношения не стоит, и переговоры тоже не нужны, поскольку это может нанести вред России.

 

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