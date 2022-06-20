ВТБ уходит из Грузии

20 июн. 12:24

ВТБ планирует уйти с банковского рынка Грузии, в остальных странах присутствие сохранится, сообщил председатель правления банка Андрей Костин в интервью "Интерфаксу".

"Мы, за исключением одного единственного случая, нигде не продаем (дочерние банки), нигде. У нас принципиальная позиция, мы везде остались. Мы уходим только из Грузии, но там несколько другая ситуация. А в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Китае, Индии мы остаемся и продвигаем вопрос взаимодействия с национальными банками, с местными банками, для того чтобы быть ключевым банком по расчетам в двухсторонней торговле в национальных валютах", - заявил он.

Костин добавил, что ВТБ видит перспективы для своего бизнеса в этих странах.