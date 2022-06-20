Евросоюз не станет запрещать российскую еду

Покупка продовольствия из России не запрещена, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.

"Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия", - напомнил Боррель. Все желающие могут свободно покупать российские продовольствие и удобрения.

Дипломат отметил, что сохраняется опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода. "Я снова хочу выразить обеспокоенность реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", - указал он.

По мнению посла РФ в США Анатолия Антонова, данные исключения из санкций носят "иллюзорный" характер. "Эффект от "исключений", о которых настойчиво говорят инициаторы санкций, на деле иллюзорен. Западные банки, страховые компании и торговые институции, запуганные возможными карами за нарушения рестрикций, отказываются от любого сотрудничества", - сообщил он в статье для издания National Interest.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, ЕС попросту не может позволить себе отказаться от российского продовольствия, чтобы не спровоцировать острый дефицит. "Конечно, здесь есть и пропагандистский аспект для населения стран Евросоюза: руководство Еврокомиссии так показывает, что придерживается гуманной позиции. Однако на практике дело в том, в каком объеме Европа завозит из России пшеницу и другие продукты", - сказал он.



"Еврокомиссия учитывает, что если со стороны Евросоюза будут предприняты какие-то недружественные шаги на продовольственном рынке, пускай не затрагивающие самые чувствительные для европейцев позиции, то стоит ожидать аналогичных ответных шагов со стороны России. А ведь российский экспорт продовольствия в ЕС (в отличие от современного европейского экспорта в РФ) – это ежедневная, жизненно необходимая еда. Разумеется, Боррель говорит о том, что рисковать импортом пшеницы Брюссель не будет", - сообщил Владимир Оленченко.



При этом трудно оценить, насколько в действительности этот импорт сохраняется – возможна, как и говорит Антонов, "самоцензура" европейских компаний. "Сами компании, ведущие экспорт и импорт продовольствия, не склонны предоставлять открытую статистику по своей работе. Евросоюзу не выгодно ее показывать. Поэтому у заявления Борреля есть еще третий аспект: он дает понять частным компаниям, которые юридически зарегистрированы в странах Евросоюза, что импорт продовольствия из России – это не крамола", - заключил эксперт.