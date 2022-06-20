Дагестан стал одним из любимейших направлений для российских туристов 

20 июн. 12:13

Отдых в Дагестане выбирает все больше российских путешественников, сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова, отметив, что спрос на данное направление растет с начала летнего сезона.

"В этом году невероятный спрос на Дагестан. Зимой был очень популярен Мурманск с северным сиянием, горными лыжами, незамерзающим морем и арктической гастрономией", - сказала она

Лысенкова также отметила, что в перечне наиболее популярных направлений среди россиян также выделяется Бурятия.