В Грузии дали оценку решению Еврокомиссии по Украине и Молдове

20 июн. 12:07

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал поощрительным авансом решение Еврокомиссии (ЕК) рекомендовать Украине и Молдове статус кандидатов в Евросоюз.

При этом он подчеркнул, что от этих стран требуют проведения целого ряда реформ.

"В нашем случае все наоборот. Мы должны сначала выполнить все условия, осуществить реформы, и только после этого Грузия получит статус", - цитирует главу правительства "Sputnik Грузия".

Гарибашвили также поздравил украинский и молдавский народ с этим успехом, добавив, что не завидует им, поскольку обе страны сейчас находятся в тяжелом положении.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз. Комиссия выдвинула Киеву и Кишиневу ряд условий для интеграции, которые те обязались выполнить. При этом Грузии статус кандидата в члены ЕС рекомендовали пока не давать.