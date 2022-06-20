Меликов: нехватку гостиниц для туристов перекрывает гостеприимство народов Дагестана

20 июн. 12:02

Дагестанская инфраструктура все еще не готова к огромному числу путешественников, сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, этим летом Дагестан посетят 1,5 млн туристов. При этом Меликов напомнил, что сегодня республика не готова к таким объемам из-за дефицита гостиничных мест.

"Нехватку инфраструктуры сегодня перекрывают традиции дагестанского гостеприимства и красоты природы, но мы прекрасно понимаем, что на этом "коньке" долго кататься нельзя", - цитирует главу республики РИА Новости.

Он добавил, что туристская инфраструктура в Дагестане постепенно развивается, приведя в качестве примера строительство гостиничного комплекса в Карабудахкентском районе.