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СМИ: армия Турции готова к военной операции в Сирии

СМИ: армия Турции готова к военной операции в Сирии

Турция готова к началу трансграничной операции в Сирии, сообщает в понедельник телеканал TGRT.

Необходимые подготовительные работы завершены, армия ожидает соответствующего приказа от командования, отмечает телеканал.

В операции планируется в основном использовать турецкую военную технику или технику, модернизированную турецкой стороной. Будут задействованы ударные беспилотники, в том числе "Байрактары", системы радиоэлектронной борьбы "Корал", вертолеты огневой поддержки и разведки T129 ATAK и другая техника.

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