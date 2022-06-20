СМИ: армия Турции готова к военной операции в Сирии

20 июн. 11:55

Турция готова к началу трансграничной операции в Сирии, сообщает в понедельник телеканал TGRT.

Необходимые подготовительные работы завершены, армия ожидает соответствующего приказа от командования, отмечает телеканал.

В операции планируется в основном использовать турецкую военную технику или технику, модернизированную турецкой стороной. Будут задействованы ударные беспилотники, в том числе "Байрактары", системы радиоэлектронной борьбы "Корал", вертолеты огневой поддержки и разведки T129 ATAK и другая техника.