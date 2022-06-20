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Массовая драка произошла в Атырау, задержано более 30 человек

Массовая драка произошла в Атырау, задержано более 30 человек

 Свыше 30 футбольных фанатов задержаны полицией Казахстана за драку перед матчем 14-го тура казахстанского первенства по футболу между "Актобе" и "Атырау", сообщает пресс-служба Премьер-лиги.

Инцидент произошел в Атырау перед воскресным матчем. Для предотвращения драки к месту прибыли сотрудники полиции.

Отмечается, что в результате потасовки задержали более 30 человек. Болельщики использовали звуковые петарды и дымовые шашки. Сама же драка обошлась без жертв и пострадавших.

Стоит добавить, что игра завершилась победой "Актобе" со счетом 2:0.

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