РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Германия готовится к "непростой зиме" без российского газа

Германия готовится к &quot;непростой зиме&quot; без российского газа

Правительство Германии намерено сжигать больше угля, а также стимулировать местную промышленность отказываться от использования голубого топлива.  Данные меры будут предприниматься в связи с сокращением поставок газа из России.

"Ситуация серьезная. Поэтому мы еще больше усиливаем меры предосторожности и предпринимаем дополнительные шаги по сокращению потребления газа", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

"В хранилища необходимо закачивать больше газа. Иначе зимой будет очень непросто", - приводит его слова издание Euractiv.

830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version