Германия готовится к "непростой зиме" без российского газа

20 июн. 11:44

Правительство Германии намерено сжигать больше угля, а также стимулировать местную промышленность отказываться от использования голубого топлива. Данные меры будут предприниматься в связи с сокращением поставок газа из России.

"Ситуация серьезная. Поэтому мы еще больше усиливаем меры предосторожности и предпринимаем дополнительные шаги по сокращению потребления газа", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек.

"В хранилища необходимо закачивать больше газа. Иначе зимой будет очень непросто", - приводит его слова издание Euractiv.