Фермерам Грузии выдали кредитов на 80 млн лари

20 июн. 11:35

В Грузии в целях поддержки выращивания однолетних культур выдали в рамках госпроекта "Льготный агрокредит" 5 067 кредитов на сумму 81,2 млн лари ($28 млн). Об этом сообщили в Агенстве развития села.

Все эти кредиты были предоставлены в период с 22 марта текущего года по сегодняшний день.

Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых. Максимальная годовая процентная ставка по кредиту составляет 18%.

Кредит могут получить граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий, передает "Sputnik Грузия".

В рамках программы такие кредиты можно будет получить вплоть до 31 октября этого года.