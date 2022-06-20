Водители и официанты из Узбекистана поедут работать в Германию

20 июн. 11:31

Узбекистан и Германия договорились об отправке трудовых мигрантов в европейскую страну.

Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана и немецкая компания HS-Personal заключили соглашение об обучении граждан Узбекистана немецкому языку с последующим их трудоустройством в компаниях ФРГ.

Отправиться на заработки в Германию смогут водители большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, медперсонал домов престарелых, обслуживающий персонал для гостиниц, ресторанов, парков развлечений. Работу в Европе смогут получить узбекистанцы с сертификатом об уровне немецкого языка B1.

Центр по обучению немецкому языку от начального уровня A1 до уровня профессионального владения C1 будет открыт в Ташкенте не только для трудовых мигрантов из Узбекистана, но и для всех желающих, сообщил глава делегации немецкой компании Леандер Хютте.