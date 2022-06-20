В России выявили 2667 новых случаев коронавируса за сутки

20 июн. 11:21

За минувшие сутки в России выявили 2 667 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 161, в Санкт-Петербурге - 206, в Подмосковье - 172. В Краснодарском крае - 13, в Ставропольском крае - 21, в Крыму - 16, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 6, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 16, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 2.

Общее число инфицированных в России достигло 18 400 927.

Госпитализированы за сутки 626 человек. Выздоровели – 2 723 пациента, за все время - 17 825 397.

Умерли за сутки 54 человека, с начала пандемии – 380 517.