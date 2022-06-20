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Саммит G7 будет посвящен санкциям против России

Саммит G7 будет посвящен санкциям против России

Основной темой саммита лидеров стран Группы семи (G7) станет ситуация на Украине и последствия санкций против России, сообщил в понедельник источник в правительстве ФРГ.

Саммит будет проходить 26-28 июня в замке Эльмау на юге Германии. В первый день состоятся четыре рабочих заседания, одно из которых будет посвящено вопросам внешней политики и политике безопасности. "Будут обсуждаться антироссийские санкции", - уточнил источник. Он добавил, что "приоритетом будет, прежде всего, тема Украины", в том числе антироссийские санкции.

В немецком правительстве также сообщили о "значительных последствиях" санкций для России на ее экономические и военные возможности. "Будут обсуждаться энергетические вопросы, нефтяное эмбарго", - рассказал источник.

Отдельное лидеры G7 на саммите обсудят вопросы оказания финансовой помощи Украине.

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