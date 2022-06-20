В Британии заявили, что президентство Байдена принесло США позор на мировой арене

20 июн. 11:11

Обозреватель британского издания The Telegraph Нил Гардинер считает, что президент США Джо Байден потерпел крах на своей должности.

"Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", - сказано в публикации.

Автор статьи отмечает, что Байден сбивается с толку, когда встает на трибуну. В качестве примера он привел его выступление на борту авианосца "Айова" в Лос-Анджелесе.

"Высокомерный Байден звучал бессвязно и казался совершенно оторванным от американских семей. Трудно поверить, что лидер свободного мира в такой бесцеремонной манере обращается к нации во времена экономических трудностей", - подчеркивается в публикации.

В заключение журналист добавил, что общественность сегодня мало доверяет Байдену, который, по его мнению, все больше становится отрицающим президентом из-за того, что отказывается брать ответственность за опасную ситуацию в стране.