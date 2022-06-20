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В Британии заявили, что президентство Байдена принесло США позор на мировой арене

В Британии заявили, что президентство Байдена принесло США позор на мировой арене

Обозреватель британского издания The Telegraph Нил Гардинер считает, что президент США Джо Байден потерпел крах на своей должности.

"Во многих отношениях президентство Байдена можно назвать самым дилетантским в современной американской истории: позор на мировой арене, катастрофический вывод войск из Афганистана и полный кошмар во внутренних делах страны. В Белом доме царит полный хаос: временами уровень почти комической некомпетентности имеет отчетливо сатирический оттенок", - сказано в публикации.

Автор статьи отмечает, что Байден сбивается с толку, когда встает на трибуну. В качестве примера он привел его выступление на борту авианосца "Айова" в Лос-Анджелесе.

"Высокомерный Байден звучал бессвязно и казался совершенно оторванным от американских семей. Трудно поверить, что лидер свободного мира в такой бесцеремонной манере обращается к нации во времена экономических трудностей", - подчеркивается в публикации.

В заключение журналист добавил, что общественность сегодня мало доверяет Байдену, который, по его мнению, все больше становится отрицающим президентом из-за того, что отказывается брать ответственность за опасную ситуацию в стране.

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