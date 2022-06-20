Магазины Decathlon закроются в Краснодаре 27 июня

20 июн. 10:51

Французская сеть спортивных товаров Decathlon объявила, что последним днем работы российских магазинов станет 26 июня.

Работа магазинов и онлайн-магазина сети будет приостановлена начиная с 22.00 26 июня в связи с невозможностью обеспечения поставок товаров.

В компании подчеркнули, что будут исполнены все обязательства перед клиентами относительно заказов, сделанных до 26 июня включительно. С 27 июня по 10 июля магазины Decathlon будут работать на возврат товаров, список магазинов можно найти на сайте сети.

Всего в России 60 магазинов Decathlon, два находятся в Краснодаре.

О грядущей приостановке работы в России компания сообщала в конце марта.