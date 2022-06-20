Отец едва не погубил дочь в аварии под Невинномысском

20 июн. 10:42

Один человек пострадал в результате автоаварии под Невинномысском, где водитель "Лады Гранта" на большой скорости не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение.

"С тяжелыми травмами в реанимацию доставлены 54-летний водитель и его 14-летняя дочь, жители Моздока. Пострадавший водитель за последние 2 года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе 7 раз за скорость", - говорится в сообщении ГИБДД Ставрополья.

Уточняется, что к аварии могло привести плохое самочувствие мужчины, из-за которого он уснул за рулем.