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Отец едва не погубил дочь в аварии под Невинномысском

Отец едва не погубил дочь в аварии под Невинномысском

Один человек пострадал в результате автоаварии под Невинномысском, где водитель "Лады Гранта" на большой скорости не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение.

"С тяжелыми травмами в реанимацию доставлены 54-летний водитель и его 14-летняя дочь, жители Моздока. Пострадавший водитель за последние 2 года неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе 7 раз за скорость", - говорится в сообщении ГИБДД Ставрополья.

Уточняется, что к аварии могло привести плохое самочувствие мужчины, из-за которого он уснул за рулем.

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