Жительница Караганды задержана за создание финансовой пирамиды

20 июн. 10:34

В отношении жительницы Караганды, задержанной за создание финансовой пирамиды проводится досудебное расследование, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

Женщина находила "клиентов" с помощью нескольких групп, созданных в мессенджере WhatsApp. "Преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. Первая – привлечение инвестиций от граждан на срок от четырех до пяти дней, с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Вторая – привлечение инвестиций от граждан по позициям "Cтандарт", "Vip" и "Premium" в сумме от 150 тысяч до 10 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что женщина принимала вклады через мобильный банкинг, лично не встречаясь с клиентами. Фактически предпринимательской деятельностью она не занималась.

Злоумышленница полностью признала вину, расследование продолжается.