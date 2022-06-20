Казахстан и Иран расширили параметры сотрудничества

20 июн. 10:09

Пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстан сообщила о том, что транзит казахстанской пшеницы и других сельскохозяйственных товаров будет проходить через Иран без дополнительных пошлин и сборов.

Уточняется, что меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукцией был подписан на встрече президентов Казахстана и Ирана в Тегеране.

Также договор предполагает, что стороны будут поощрять ввоз пшеницы, произведенной в Казахстане, в Иран по операциям СВОП и, с другой стороны, вывоз такого же количества пшеницы с выездных границ Ирана.