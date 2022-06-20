В Краснодаре столкнулись шесть автомобилей

20 июн. 10:04

Массовое ДТП произошло вечером 19 июня в Краснодаре, пострадал один человек.

Авария случилась на улице Селезнева в районе дома 94, столкнулись четыре легковых автомобиля, грузовая "Газель" и маршрутка без пассажиров.

В результате аварии пострадал один человек - водитель "Фольксвагена", спасателям пришлось при помощи специнструмента деблокировать его из искореженного автомобиля. Пострадавший, уточняют в краевом управлении МЧС, госпитализирован в краевую клиническую больницу №1.

"По факту ДТП проводится административное расследование", - сообщил официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, пишут "Кубанские новости".