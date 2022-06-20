Китай за месяц импортировал рекордное количество нефти из России

20 июн. 9:54

В мае импорт нефти из России в Китай достиг рекордного уровня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.

"Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков", - пишет издание.

В мае 2022 года поставки составили почти 8,42 млн т или 1,98 млн баррелей в сутки. В апреле Китай в сутки закупал у России 1,59 млн баррелей.

Поставки производятся по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан, а также по морю из российских портов.

Саудовская Аравия в мае поставила в Китай 7,82 млн тонн, или 1,84 млн баррелей в сутки.

Кроме того, с января по май этого года на 67,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли поставки российского газа в Китай, сообщал на полях ПМЭФ глава "Газпрома" Алексей Миллер.