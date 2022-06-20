Германия и Россия сражаются в газовом "армрестлинге", считает вице-канцлер Хабек

20 июн. 9:43

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и проблем климата Роберт Хабек рассказал о ситуации с газом в стране на фоне снижения поставок газа из России.

По его мнению, происходящее похоже на "армрестлинг" с Москвой, и пока преимущество было на стороне России. "Это своего рода армрестлинг. В прошлом у России сначала была "более длинная рука", но это не значит, что мы не можем получить "более сильную руку" за счет принимаемых усилий", - сказал Хабек в эфире телеканала ZDF.

В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%. Достичь цель к зиме поможет в том числе "бережливость", отметил он. "Не так уж плохо для этого времени года, однако этого недостаточно, и нам нужно заполнить их за лето", - напомнил вице-канцлер.