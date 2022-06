Врач рассказал, когда нельзя пить кофе

20 июн. 9:42

Чашка кофе днем может негативно отразиться на качестве ночного сна, а утренний напиток натощак грозит проблемами с желудком об этом рассказала порталу Eat This, Not That врач-диетолог Элла Давар.

По ее словам, те, кто пьет кофе натощак, могут столкнуться с постоянным ощущением изжоги, напиток повышает кислотность желудка и грозит проблемами с пищеварением.

Кроме того, не стоит пить кофе в 12 часов дня. "Даже одна чашка кофе в это время способна существенно повлиять на качество ночного сна. Если вы совсем не можете отказаться от кофе в это время, то отдайте предпочтение небольшой порции холодного напитка", - сказала она.

Кроме того, диетолог предостерегла от злоупотребления кофе, уточнив, что безопасным для человека является употребление не более трех чашек в день.