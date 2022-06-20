"Жигули" возвратятся на российские дороги?

20 июн. 9:31

В России могут возродить "Жигули" и другие советские марки автомобилей, сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, советские бренды могут оказаться привлекательными для российских покупателей, и тогда возобновление производства автомобилей под старыми марками может не ограничиться выпуском машин "Москвич", передает "радио Sputnik".

Уточняется, что можно использовать то, что уже есть и закрепилось как марка, а не придумывать что-то новое.

В то же время Субботин уточнил, что хорошо знакомыми покупателями брендами, могут выпускать абсолютно новые, современные автомобили.