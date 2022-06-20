Попова назвала сроки обязательной ревакцинации от COVID-19

20 июн. 9:29

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рекомендованные интервалы по ревакцинации против коронавируса по-прежнему действуют, привиться обязательно нужно до зимы.

"Нет, менять интервалы не планируется. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы. Это рекомендация для всех", - заявила Попова на полях Петербургского международного экономического форума.

Она уточнила, что в настоящее время сохраняется рекомендация ревакцинироваться от коронавируса раз в шесть месяцев.