Жара пойдет на убыль в Казахстане

20 июн. 9:09

Согласно прогнозам Казгидромета, жаркая погода будет постепенно покидать республику. Так, на большей части Казахстана 21-23 июня 2022 года пройдут дожди.

"Этому будут способствовать фронтальные разделы, в зоне которых пройдут кратковременные дожди: 21 июня на севере, в горных и предгорных районах страны ожидаются сильные дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града", - приводит данные прогноза Sputnik Казахстан.

Уточняется, что несмотря на дождливую погоду, на большей части страны температура сильно не изменится.