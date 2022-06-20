Врач рассказал, для кого опасны арбузы

20 июн. 8:27

Переедание таких продуктов как черешня и арбуз грозит набором лишнего веса и повышением уровня глюкозы в крови, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, основная опасность черешни и арбуза заключается в большом количестве фруктозы.

"Действительно, арбуз — это низкокалорийный продукт. Но проблема в том, что мы съедаем не два ломтика, а лакомимся огромными кусками сочной ягоды, не замечая, что слопали половину арбуза", - сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

Далее врач отметила, что аналогичными свойствами обладает и сладкая черешня, к фруктам с высоким гликемическим индексом Соломатина также отнесла виноград.