Шольц: ЕС должен расширяться

20 июн. 7:55

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Евросоюз модернизировать механизмы принятия решений в сообществе, в том числе с перспективой на дальнейшее расширение.

"Евросоюз должен подготовиться к расширению. Для этого он должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений", - цитирует ТАСС.

Шольц отметил, что не всегда будет получаться выносить единогласные решения по вопросам, которые нужно решать сегодня. "И это нам предстоит обсудить на саммите ЕС наряду со многими другими темами", - добавил он.