Гинцбург рассказал о вакцине от всех видах ковида

20 июн. 7:26

Исследования новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, которая будет защищать сразу от нескольких вариантов COVID-19, проходят гладко, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, уже привиты несколько десятков человек, значимых побочных эффектов у них нет.

"Там довольно-таки все тоже гладко проходит. Сейчас проходит стадия безопасности и иммуногенности. Провакцинировано несколько десятков человек", - сообщил он.

Гинцбург добавил, что каких-то значимых побочных эффектов на введение данной вакцины у добровольцев, участвующих в исследовании, нет.