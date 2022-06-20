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Жара сменится похолоданием на Кубани

Жара сменится похолоданием на Кубани

Согласно прогнозам синоптиков, новая рабочая неделя начнется на Кубани с жаркой погоды - 20 июня на большей части территории региона столбики термометров будут подниматься температура поднимется до +35 градусов. Температура воздуха ночью +13..+18 градусов. 
Однако, как сообщили в  гидрометцентре по Краснодарскому краю, в  ближайшие дни в крае ожидается ухудшение погодных условий, сильный дождь и град.

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