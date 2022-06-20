Обзор СМИ Кавказа 13 - 19 июня

Главное внимание СМИ Кавказа уделили итогам завершившегося XXV Петербургского международного экономического форума. Портал главы и правительства Чеченской республики сообщает, что на полях ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между правительством ЧР и АО "Росагролизинг", которое позволит наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции путем оснащения современной техникой и оборудованием субъектов агропромышленной деятельности. Минстрой ЧР и компания ООО "Пекин Триумф Интернэшнл Инжиниринг" подписали Соглашение о намерениях по строительству завода по производству флоат-стекла мощностью 300 тонн в сутки.

По словам председателя правительства ЧР Муслима Хучиева, на базе ООО "Чеченавто" будет организовано производство продукции автомобильного завода "ГАЗ" из числа автомобилей семейства "ГАЗель Некст", "ГАЗель Бизнес", "ГАЗон Некст", а также спецавтотехники. Соответствующее соглашение подписано между Министерством промышленности и энергетики ЧР и ООО "Автомобильный завод "ГАЗ". На встрече с заместителем министра промышленности Ирана Алиреза Пейман Паком и послом Ирана в РФ Касем Джалали обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Делегация Северной Осетии подписала соглашение о создании частного индустриального парка. На единой территории будет размещено несколько видов производств, а также создан транспортно-логистический центр с железнодорожными подъездами и разгрузочными модулями, со всей необходимой коммунальной инфраструктурой и единым лабораторным комплексом, информирует газета "Северная Осетия". Подписано также соглашение между правительством РСО–А и АО "Медскан" о стратегическом сотрудничестве в развитии на территории Северной Осетии услуг высокотехнологичной инновационной медицины и привлечении частных инвестиций в реализацию современных медицинских объектов. Сотрудничество предполагает создание современного многопрофильного медицинского, а также реабилитационно-восстановительного центра с использованием природно-рекреационных ресурсов на территории республики. Кроме того, планируются оказание услуг в области ядерной медицины, направленной на снижение показателей смертности при болезнях сердечно-сосудистой системы, и расширение оказания своевременной диагностической и терапевтической медицинской помощи с использованием технологий ядерной медицины в кардиологии, онкологии, урологии, неврологии и эндокринологии. На площадке ПМЭФ глава РСО–А Сергей Меняйло обсудил с генеральным директором АО "Курорты Северного Кавказа" Хасаном Тимижевым ход строительства инженерной, туристской и горнолыжной инфраструктур всесезонного курорта "Мамисон". Также речь шла о создании в Северной Осетии электронной очереди для транзитного большегрузного транспорта, пересекающего Государственную границу России через МАПП "Верхний Ларс", что поможет снизить напряженность на российско-грузинской границе и будет способствовать обеспечению безопасности непосредственно на территории республики.

Дагестан впервые представил ПМЭФ свой информационный стенд. Отражены ключевые направления в развитии экономики республики - туризм, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру. На стенде представлена модель транспортно-логистического комплекса Дагестана в составе международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг". Как рассказал РИА "Дагестан" зампредседателя правительства РД Ризван Газимагомедов, в Стратегию развития республики в части развития транспортно-логистического комплекса вошли элементы МТК. Это модернизация Махачкалинского морского торгового порта, строительство новой взлетно-посадочный полосы аэропорта Махачкалы, модернизация до 2025 года федеральной автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" и Р-215, а также это строительство дорог в объезд Махачкалы, Хасавюрта и Дербента. Кроме того, будут модернизированы все переходы на границе с Азербайджаном, пропускная способность увеличится более чем в 2 раза. По предварительным расчетам, через республику пройдет более чем 21 млн тонн груза. Говоря об итогах форума глава РД Сергей Меликов подчеркнул, что форум для региона стал достаточно плодотворным. "Мы заключили соглашения с такими ключевыми игроками по различным направлениям социально-экономического развития нашей страны, как ПАО "Газпром", Российский экологический оператор, ВТБ, Сбербанк", – приводит слова Меликова местный интернет-ресурс "Голос степи". По мнению главы, Дагестан сегодня становится доступным и востребованным для других регионов, не только в сфере туризма, но и по другим отраслям.

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Газета "Кабардино-Балкарская правда" сообщает, что глава КБР Казбек Коков и председатель правления - генеральный директор ПАО "РусГидро" Виктор Хмарин подписали соглашение о взаимодействии по строительству Верхнебаксанской малой гидроэлектростанции. В рамках соглашения КБР окажет административное и инфраструктурное содействие РусГидро в реализации инвестиционного проекта. Планируемый объем капитальных вложений составит 5,5 млрд рублей. Мощность новой станции на реке Адыр-Су – правом притоке Баксана, – составит 25 МВт со среднегодовой выработкой электроэнергии 100 млн кВт/часов. Ввод в эксплуатацию нового объекта энергетики планируется до 2027 года. Казбек Коков в своем телеграм-канале отметил: "Строительство нового объекта гидроэнергетики – Верхнебаксанской МГЭС – это вклад в снижение энергодефицита и надежное обеспечение населенных пунктов электричеством, что особенно значимо для отдаленных горных районов. Это также развитие возобновляемых источников энергии и укрепление экономики нашего региона, в том числе за счет налоговых отчислений и новых рабочих мест. Наша совместная работа с РусГидро нацелена на решение комплексных социально-экономических задач территориального развития региона и поддержку ключевых систем жизнеобеспечения".

Кабардино-Балкария считается одним из лидеров по развитию малой гидроэнергетики в РФ. В 2016 году в республике на реке Черек была запущена в эксплуатацию Зарагижская ГЭС мощностью 30,6 МВт. В 2020 году была введена в строй Верхнебалкарская МГЭС мощностью 10 МВт. В ноябре 2021 года Казбек Коков и Виктор Хмарин дали старт строительству Черекской (Псыгансу) МГЭС мощностью 23,4 МВт, которая станет четвертой ступенью крупнейшего энергокомплекса региона – Нижне-Черекского каскада ГЭС.

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В Махачкалинском порту ведутся работы по реконструкции и восстановлению рыбного терминала. С начала 2019 года предприятие передано в долгосрочную аренду ООО "Порт-Петровск". Компания инвестировала в него более 350 млн. рублей и создала 63 новых рабочих места, пишет "РИА Дагестан". Как рассказал ее гендиректор Владимир Андреюк, проведен капитальный ремонт железнодорожных подъездных путей, административных и складских зданий, произведена прокладка новых кабельных линий, подключение газовых сетей, замена трансформаторной подстанции, очистка акватории вдоль причалов от затонувших судов, что дает возможность увеличить полезную длину причалов. Восстановление рыбного терминала и рыбопромыслового флота позволит многократно увеличить объемы добычи кильки. "После проведения капитальных работ технического переоснащения инфраструктуры мы будем предоставлять услуги комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, отвечающие потребностям работников рыбной отрасли", - сообщил гендиректор. Для решения проблемы с хранением и переработкой добываемой рыбы завершается строительство цеха по шоковой заморозке свежевыловленной рыбы производительностью до 100 тонн в сутки и склада-холодильника для ее последующего хранения емкостью до 1,500 тонн. "Уже установлено оборудования для шоковой заморозки, исключающего потерю естественного вида и питательных свойств рыбы. Создание этих мощностей должно обеспечить первичную переработку 18 тыс. тонн рыбы", - подчеркнул Андреюк.

По мнению зампредседателя правительства РД Наримана Абдулмуталибова, рост и совершенствование производства позволит создать новые рабочие места не только в порту, но и в смежных отраслях. Однако на сегодняшний день актуальными остаются проблемы с электро- и газоснабжением объекта.

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Этот сезон стал третьим для турпоезда "Сочи", следующего в Абхазию. Маршрут проходит через станции Туапсе, Лазаревское, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский Курорт, Веселое, Цандрыпш и Гагра. В текущем году он перевез уже 7500 пассажиров, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года. Всего этим летом планируется перевезти более 20 тыс. отдыхающих с ожидаемым приростом в 65%, пишет агентство "Абхазия-информ". Уже в вагоне, которых в составе 10, туристы погружаются в атмосферу курортной жизни 1970-1980-х годов. К услугам отдыхающих необычный вагон-ресторан со спецменю, а также продуктовыми сувенирами в советских авоськах. Для любителей стильных фотографий в поезде в есть купе с обстановкой и реквизитами из СССР.

Поездка по маршруту Туапсе – Гагра занимает 6 часов. Турпоезд "Сочи" от станции Туапсе отправляется по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В обратно от станции Гагра – по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Вечером по понедельникам запущен дополнительный поезд от Гагры до Сочи.

Турпоезд "Сочи" помогает избежать лишней потери времени на обычно загруженном пограничном переходе: пересечь границу можно, не выходя из состава. Два пограничных контроля в Веселом и Цандрипше занимают в общей сложности не более 90 минут. Это дает возможность еще утром прибыть в Гагру, посвятить целый день экскурсиям и в соответствии с расписанием турпоезда вечером снова вернутся в Сочи и другие курортные города Кубани, рассказали в пресс-службе администрации Сочи. Расширены и экскурсионные направления. Кроме посещения озера Рица и его окрестных достопримечательностей, экскурсий в Пицунду, Новый Афон, Сухум, Гагры туристам стал доступен к выбору дополнительный маршрут "Мюссера", включающий посещение правительственных дач бывших руководителей СССР. Это направление также будет интересно путешественникам, которые предпочитают пляжный отдых.

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Где туристу остановиться в Цхинвале? Гостиничные услуги в столице Южной Осетии предлагают больше десятка отелей. Бронирование номеров в них доступно через специализированные сайты и соцсети. Как пишет газета "Южная Осетия", в городе сегодня функционируют две гостиницы и около 10 небольших отелей. Ценовой диапазон — от 600 до 18 500 тыс. рублей за сутки.

Самым дорогим является 4-звездочный отель "Ирыстон", расположенный в самом "сердце" Цхинвала, который работает на условиях государственно-частного партнерства. Заново отстроенное трехэтажное здание гостиницы на 43 номера приняло первых постояльцев осенью 2020 года. Кроме жилой части, в нем располагаются офисные помещения, конференц-зал, летняя терраса, ресторан, салон красоты, прачечная. Дизайн интерьера оформлен в стиле современной классики. Качественная мебель, новейшее оборудование, бесплатный Wi-Fi. Номерной фонд гостиницы в среднем заполняется на 80%. Основной контингент постояльцев — командированные. Здесь также останавливаются приезжающие на гастроли артисты эстрады, театральные коллективы и другие. Туристов пока немного. В период масштабных для республики мероприятий свободных мест почти не остается. Так, в последние несколько месяцев, в связи с выборами президента, загрузка была стопроцентной. Цены начинаются от 3500 рублей на одного человека за сутки, в стоимость входит бесплатный завтрак. Номер категории "полулюкс" можно снять за 6500 рублей, "люкс" — 9500 рублей. Бьет ценовой рекорд "президентский люкс", он обойдется гостю в 18,500 рублей. Номер с наивысшим сервисом состоит из спальни, гостиной, кухни, ванной и т.д. К нему примыкает комната для охраны со всеми необходимыми условиями. Сотрудники отеля уверяют, самый дорогой в республике номер пользуются спросом.

Более бюджетная гостиница "Алан" с тарифами от 600 до 1000 рублей. В былые годы "Алан" пользовался популярностью, но сейчас клиентов немного. Шестиэтажное здание требует основательного ремонта. Со дня постройки (1979 г.) в нем только один раз провели частичный косметический ремонт. Здесь многое напоминает о брежневской эпохе. Кажется, и мебель с тех пор не обновляли, пишет издание. Здание получило повреждения в дни грузинской агрессии в 2008 года, один из этажей до сих пор ужасает полуобгоревшим видом. "Алан" находится в собственности государства, которое вопрос капремонта, видимо, отложило до лучших времен. На скудную выручку руководство отеля привело в приемлемое состояние часть номеров. В огромном здании, рассчитанном на более чем 120 номеров, сейчас рабочими считаются всего 15. Это те, в которых есть холодная и горячая вода. Можно задействовать еще столько же других помещений, но только с холодным водоснабжением. Постояльцы обеспечены удобствами: индивидуальный санузел, душевая кабина, чистое постельное белье, проведен Wi-Fi. Гостиница располагается на территории автовокзала, что можно считать определенным преимуществом. Питания нет, но рядом немало кафешек, магазинов.

Сейчас в разных частях города появились мини-отели с благоустроенными номерами, необходимым набором услуг. Предлагаются комнаты для ночлега в некоторых в ресторанах. Суточная стоимость бронирования в среднем варьируется в пределах 2-3 тыс. рублей. В стоимость проживания входят и завтраки. В целом уровень сервиса соответствует требованиям. Клиентская база формируется за счет командированных, туристов и членов семей российских военнослужащих. В любом случае, для гостя республики уже не является проблемой, где остановиться в Цхинвале. Ему предлагается неплохой выбор жилья на любой вкус и кошелек, резюмирует автор статьи.