Жительница Ставрополя стала жертвой телефонного мошенника 

20 июн. 6:45

Пожилая жительница Ставрополя обратилась к местным правоохранителям с заявлением о том, что стала жертвой обмана телефонного мошенника.

По ее словам, пенсионерке поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником одного из финансовых учреждений. Он убедил потерпевшую перевести крупную сумму денег на другой счет, чтобы обезопасить их от несанкционированного списания и незаконного оформления на ее имя кредита.

После того, как женщина поняла, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело.