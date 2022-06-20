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В Кисловодске открывается фестиваль "Шаляпинские сезоны" 

В Кисловодске открывается фестиваль &quot;Шаляпинские сезоны&quot; 

Сегодня, 20 июня, в Кисловодске открывается "31-й Шаляпинский сезон", его участниками станут знаменитые мастера оперного искусства. Мероприятие по традиции пройдет в литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина". 
"Фестиваль «Шаляпинские сезоны» – большое культурное событие в жизни города всего нашего региона. Музыка, которая будет звучать в стенах усадьбы Шаляпина, очень близка кисловодской публике", - сообщил глава города Евгений Моисеев, уточнив, что фестиваль пройдет с 20 по 24 июня.

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