В Кисловодске открывается фестиваль "Шаляпинские сезоны" 

20 июн. 6:25

Сегодня, 20 июня, в Кисловодске открывается "31-й Шаляпинский сезон", его участниками станут знаменитые мастера оперного искусства. Мероприятие по традиции пройдет в литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина".

"Фестиваль «Шаляпинские сезоны» – большое культурное событие в жизни города всего нашего региона. Музыка, которая будет звучать в стенах усадьбы Шаляпина, очень близка кисловодской публике", - сообщил глава города Евгений Моисеев, уточнив, что фестиваль пройдет с 20 по 24 июня.