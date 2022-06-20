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Иран научился топить американские авианосцы 

Иран научился топить американские авианосцы 

Иран способен вывести из строя и потопить американские авианосцы, пишет американское аналитическое издание "1945" в публикации, подготовленной аналитиком Центра политики безопасности и бывшей научной сотрудницы израильского университета имени Райхмана Майи Карлин. 
"Поскольку в последние годы КСИР активизировал свои усилия по расширению и совершенствованию своих арсеналов вооружений, возросшие возможности Ирана представляют большую угрозу для его противников, включая Америку", - цитирует "Газета.ru".

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