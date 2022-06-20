В Джанкойском районе Крыма вырастет "Новый Баден"

20 июн. 5:31

Власти Крыма планируют за три года построить в Джанкойском районе банно-оздоровительный СПА-комплекс на термальных водах, - передает пресс-служба минэкономразвития республики.

У нового СПА-комлекса уже есть название – "Новый Баден". Планируется, что он будет предлагать гостям круглосуточный отдых, в том числе детский, а его создание послужит развитию сельского туризма, оздоровлению людей", – рассказал министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, передает "АиФ-Крым".

На территории комплекса раскинутся сауны, бани, солярии, бассейны с различной температурой воды, солевым составом и оформлением, а также спортивные зоны, виноградники, кафе, музей и зоопарк.

Комплекс будет одновременно вмещать до 1500 человек, в проект планируется инвестировать 250 млн рублей.