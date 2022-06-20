Как бунтуют на другом конце света

Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор в связи с протестами против социальной и экономической политики правительства после того, как протестующие проникли на нефтяные месторождения. Сейчас группы коренного населения продолжают акции протеста в большинстве провинций Эквадора, требуя снижения цен на топливо и проведения экономических реформ. Численность кечуа, которые до завоевания испанцами считались наиболее могущественным из народов Америки, в Эквадоре доходит до 40% населения.

Аль-Джазира сообщает, что коренные народы Эквадора игнорируют чрезвычайное положение, введенное в трех провинциях, и продолжают протестовать против экономической политики правительства на фоне роста инфляции и безработицы. В субботу демонстранты, требующие более дешевого топлива и контроля над ценами на продовольствие, заблокировали дороги продолжали протесты в большинстве из 24 провинций страны, включая Имбабуру, Котопакси и Пичинчу, где президент Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение.

Эквадор пострадал от роста инфляции, безработицы и бедности, усугубленных пандемией коронавируса. Цены на топливо резко выросли с 2020 года, увеличившись почти вдвое на дизельное топливо с 1 до 1,90 доллара за галлон и с 1,75 до 2,55 доллара на бензин.

К антиправительственному протесту, организованному коренной общиной страны, которая насчитывает более миллиона из 17,7 миллионов жителей Эквадора, присоединились студенты, рабочие и другие группы. В результате столкновений с силами безопасности не менее 83 человек получили ранения, 40 человек были арестованы.

Пытаясь ослабить народный гнев, Лассо объявил о небольшом увеличении ежемесячной субсидии, выплачиваемой беднейшим гражданам Эквадора, а также о программе по облегчению долгов тех, у кого есть кредиты в государственных банках. Однако эти действия не привели к прекращению демонстраций. "Я призвал к диалогу, и ответом было большее насилие. Нет никакого намерения искать решения", - сказал президент по телевидению.

Чрезвычайное положение, введенное на 30 дней, дает ему право мобилизовать вооруженные силы для поддержания порядка, приостановить действие гражданских прав и объявить комендантский час. Это должно позволит стабилизировать ситуацию в Имбабуре, Котопакси и Пичинче - районах, в которые входит столица Кито, где наблюдается большее насилие.

В субботу активисты из числа коренных народов призвали законодателей вмешаться, чтобы положить конец чрезвычайному положению, на что те имеют конституционное право. Мощной Конфедерации коренных народов Эквадора (Конайе) приписывают помощь в свержении трех президентов Эквадора в период с 1997 по 2005 год. Конфедерация заявила, что будет продолжать блокаду дорог до тех пор, пока правительство не выполнит 10 требований, включая снижение цен до 1,50 доллара на дизельное топливо и 2,10 доллара на бензин, требование, которое правительство до сих пор отклоняло.

Другие требования включают контроль за ценами на продукты питания и пересмотр условий личных банковских кредитов около четырех миллионов семей.