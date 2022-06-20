Водозабор на реке Асса позволит Ингушетии решить проблему водоснабжения

20 июн. 3:19

Ингушетия в течение нескольких лет будет получать субсидии на строительство водозабора на реке Асса, что позволит частично решить проблему с водоснабжением в регионе, - рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Нам выделят около 7,2 млрд рублей на строительство водозабора на реке Асса. Я думаю, что в течение трех лет мы наладим в республике водоснабжение и решим эту проблему примерно в 2024-2025 годах. У нас очень изношенные трубы, а в летний сезон, когда увеличивается уровень потребления воды, старые трубы не выдерживают, отсюда и большие потери воды", - рассказал Калиматов, передает ТАСС.

Для улучшения ситуации с водоснабжением в республике в 2017-2018 годах уже провели работы по строительству 16 водонапорных резервуаров, проложили более 60 км разводящих водопроводов и сдали в эксплуатацию 9 артезианских скважин. В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" с 2019 года в республике введено в эксплуатацию восемь объектов водоснабжения.