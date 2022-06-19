Азербайджанский газ пойдет в Болгарию в полном объеме с 1 июля

19 июн. 21:59

Как сообщил сегодня посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов, с 1 июля начнутся поставки азербайджанского газа на болгарский рынок в полном контрактном объеме. Произойдет это благодаря запуску интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как сообщалось ранее, сегодня начались тестовые поставки по IGB. Ранее Болгария получала азербайджанский газ по альтернативным маршрутам (ввиду незавершенности интерконнектора), но получала около трети законтрактованных объемов.

"Поставки согласованных объемов газа начнутся с 1 июля", - сообщил Гусейнов в соцсетях, уточнив, что тестовая прокачка газа по IGB продлится еще около десяти дней.