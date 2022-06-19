Под Тулой появится храм святого Гавриила Угребадзе

19 июн. 21:48

Как сообщил сегодня председатель правления Фонда архангела Михаила Павел Гончаров, в Тульской области сейчас строится за пожертвования верующих первый в России храм святого Гавриила Самтаварийского (Угребадзе).

Гончаров отметил, что при поддержке Фонда архангела Михаила этот храм строит знаменитый путешественник и священник Федор Конюхов, который однажды во время шторма попросил святого Гавриила Самтаварийского о спасении.

Здание храма будет возведено в этом году, а в следующем запланированы отделочные работы.

"На строительство храма святому Гавриилу Самтаварийскому в деревне Федора Конюхова в Тульской области будут направлены исключительно те средства, которые будут собраны верующими. Выделение федеральных, региональных или средств иных фондов данный проект не предполагает", – приводит слова Гончарова РИА Новости.

В свою очередь, иеромонах Фотий заявил, что данный храм позволит укрепить религиозные контакты верующих России и Грузии. "Общенародный сбор средств и само возведения храма святому Гавриилу Самтаврийскому (Ургебадзе), которое строится в Тульской области, есть знак укрепления религиозных связей российских и грузинских православных братьев", - подчеркнул он.