СМИ: Макрон с трудом выиграл парламентские выборы во Франции

19 июн. 21:28

По данным телеканала BFMTV, предварительные данные показывают, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" не смогла взять абсолютное большинство мест в нижней палате французского парламента в ходе сегодняшнего второго тура выборов.

Тем не менее, коалиция Макрона выиграла выборы, взяв простое большинство мест. На втором месте оказался "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона, партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" стала третьей по популярности.

Явка за час до закрытия избирательных участков составила всего 38,11%.