"Алишер Навои" в "Спутнике" (ФОТО)

Сегодня в московском кинотеатре "Спутник" состоялся показ фильма "Алишер Навои", снятого в 1947 году режиссером Камилом Ярматовым.

Это рассказ о жизни родоначальника узбекской литературы, крупного ученого-гуманиста и государственного деятеля XV века Алишера Навои. Со студенческой скамьи он был дружен с султаном Хусейном, помогая ему управлять государством. Но когда на них идет войной родственник султана, то дружбе придется выдержать серьезные проверки на крепость. Фильм, над сценарием к которому с российской стороны работал писатель и литературовед Виктор Школвский, стал знаковым произведением узбекского национального кино.

Показ состоялся в рамках кинофорума "Друга я никогда не забуду, если с ним повстречался в Москве", посвященного столетию образования СССР. Цель форума, организованного "Москино", - развитие межнационального и межкультурного взаимодействия республик бывшего СССР, знакомство зрителей с лучшими фильмами советского периода, возрождение роли кино в формировании личности.

Перед началом показа художественный руководитель форума Сергей Лаврентьев заявил: "Сегодня узбекский кинематограф мы представляем картиной "Алишер Навои", сделанной в 1947 году Камилом Ярматовым, который является основоположником узбекского кинематографа. Ярматов был таджиком по национальности, но это не помешало ему стать отцом узбекской кинематографии. Картина эта была одной из первых в череде историко-биографических советских фильмов конца 1940-х годов. Картины те были, мягко говоря, плохие: "Белинский", "Жуковский", "Пржвальский", "Академик Иван Павлов", "Александр Попов" и прочее. Смотреть их сегодня невозможно. А вот эту картину смотреть интересно, потому что в ней биография великого человека подана в таком приключенческом, развлекательном (в хорошем смысле слова) стиле. Картине смотрелась хорошо, получила Сталинскую премию в 1948 году. Она была не так популярна, как лента 1945 года "Насреддин в Бухаре", которая была сделана в Ташкенте классиком советского кино Яковом Протазановым. Но эта картина тоже была в числе тех, которые народ смотрел".

"Очень приятно, что сегодня на показ пришло много молодежи. Это как раз тоже одна из целей нашего форума: показывать старое кино в кинозале, на кинопленке, чтобы новые люди, которые привыкли смотреть кино только у себя в гаджетах, почувствовали, что такое настоящее кино, кино в кинозале, когда рядом сидят твои друзья, товарищи, которые вместе с тобой его воспринимают", - сказал Сергей Лаврентьев.

Среди организаторов и партнеров проекта, реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ”Кинофест”, ”Московское кино”, Музей кино, музейно-выставочный центр Росизо. Информационные партнеры - ”Вестник Кавказа”, ”Вести FM”, агентство городских новостей ”Москва”, KUDAGO, ”Индустрия кино” и радио ”Культура”.