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ЕС поддержал настрой Азербайджана на мир с Арменией

ЕС поддержал настрой Азербайджана на мир с Арменией

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар распространил в соцсетях заявление о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Приятно читать заявление президента Ильхама Алиева: "Настало время наладить мир и сотрудничество" и "перейти к практическому исполнению" вслед за позитивной динамикой с Арменией", - озвучил оценку Евросоюза азербайджанской позиции Тойво Клаар.

Европейский дипломат заявил, что Евросоюз "решительно поддерживает это".

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