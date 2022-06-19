ЕС поддержал настрой Азербайджана на мир с Арменией

19 июн. 21:13

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар распространил в соцсетях заявление о выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии IX Глобального Бакинского форума.

"Приятно читать заявление президента Ильхама Алиева: "Настало время наладить мир и сотрудничество" и "перейти к практическому исполнению" вслед за позитивной динамикой с Арменией", - озвучил оценку Евросоюза азербайджанской позиции Тойво Клаар.

Европейский дипломат заявил, что Евросоюз "решительно поддерживает это".