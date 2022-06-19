В Сочи реконструируют старейший санаторий "Волна"

19 июн. 20:58

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Сочи Алексей Копайгородский, а также инвесторы – гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и гендиректор ПАО "Группа ЛСР" Андрей Молчанов - подписали на ПМЭФ соглашения о строительстве на курорте новых санаториев и гостиниц и о реконструкции легендарного санатория "Волна".

"Мы должны сохранять и приумножать санаторно-курортную составляющую Сочи, сделать ее главным предметом гордости. Инвестпроект внесет значимый вклад в развитие уникальной бальнеологической базы, которой знаменит город", - прокомментировал Кондратьев соглашение о реконструкции санатория "Волна" и пансионата "Кристалл" в Хостинском районе.

По словам Молчанова, в планах реставрация памятника архитектуры "Дворцово-парковый ансамбль санатория "Волна". Будет восстановлена лечебно-оздоровительная база, организован гостиничный комплекс, спа-комплекс с бассейнами и фитнес-центром, благоустроен пляж.

"На территории пансионата "Кристалл" планируется построить современный санаторий с бальнеологическим отделением", – добавил он.

Общая сумма инвестиций в санаторий "Волна" и пансионат "Кристалл" превысит 24 млрд рублей.