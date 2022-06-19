Мэр Одессы выступил против "ненависти ко всему русскому"

19 июн. 20:44

Улица Пушкина в Одессе должна остаться улицей Пушкина, заявил в интервью New York Times одесский мэр Геннадий Труханов. Он подчеркнул, что его беспокоит рост "ненависти ко всему русскому" в городе.

"Одесса является многокультурной столицей Украины", - пояснил он, отметив, что в таком статусе город и должен оставаться, а потому переименование улиц из-за их ассоциаций с русской культурой неприемлемо.

В NYT сообщили, что улица Пушкина находится рядом с мэрией, и на Труханова давят украинские активисты, требуя переименовать улицу.

Напомним, что ранее Геннадий Труханов сообщал о планах переименовать в Одессе Новомосковскую, Бородинскую, Курскую, Воронежскую улицы и улицу Чапаева. Среди новых названий обязательно будет площадь Великобритании.