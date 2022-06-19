Сердар Бердымухамедов запустил партнерский с Китаем проект на месторождении "Гадын"

19 июн. 20:28

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов ввел сегодня в эксплуатацию новую газосборную станцию на месторождении "Гадын" (Лебапский велаят). Станция была простроена в рамках партнерского проекта с китайским нефтегазовым гигантом CNPC.

Как передает агентство TDH, Бердымухамедов заявил о важности для Туркменистана сотрудничества с Китаем в промышленной сфере. Он подчеркнул, что экспорт углеводородов – это стратегическая цель республики.

В качестве примера взаимовыгодности сотрудничества с Пекином туркменский президент назвал трубопровод "Туркмения-Узбекистан-Казахстан-Китай" длиной 1830 км и мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Новая газосборная станция себестоимостью в $280 млн обеспечит работой 200 человек.