Глава МИД Израиля прибудет в Турцию в четверг

19 июн. 20:14

МИД Турции анонсировал визит в Анкару главы МИД Израиля Яира Лапида. Визит состоится 23 июня.

"Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид посетит нашу страну 23 июня 2022 года. В ходе переговоров, которые состоятся в рамках предстоящего визита, будут обсуждаться двусторонние отношения и региональные вопросы", - рассказали турецкие дипломаты.

Напомним, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу посетил Израиль в мае, и это был первый визит турецкого министра иностранных дел в еврейское государство за 15 лет.

Ожидается, что во время визита Лапида в Анкару будет обсуждаться вопрос возвращения послов (отозванных 12 лет назад после инцидента с "Мави Мармара") и полной нормализации отношений Турции и Израиля.