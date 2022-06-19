Дагестан и Калмыкия проложат совместный туристический маршрут

19 июн. 19:57

Дагестан и Калмыкия в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, - сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"На площадке Питерского международного экономического форума министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов и министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Тюрбеева подписали соглашение о сотрудничестве в целях укрепления межрегиональных отношений в сфере туризма", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также стороны обсудили возможное создание межрегионального маршрута.

"Обсудили ряд перспективных направлений. Считаем возможным создание межрегионального маршрута, так как регион близкий к нам, соседский. Надеюсь, наше взаимодействие и сотрудничество будет плодотворным", - цитирует пресс-служба слова Мерданова.

В целом соглашение подразумевает обеспечение благоприятных условий для увеличения турпотока, продвижение ключевых культурных, развлекательных услуг, повышение уровня осведомленности туристов о культурно-развлекательных мероприятиях, а также о туристских ресурсах, находящихся на территориях республик.