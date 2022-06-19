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Ильгар Мамедов поразился результатам Аделины Загидуллиной

Ильгар Мамедов поразился результатам Аделины Загидуллиной

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов выразил удивление тому, как стабильно успешно выступает фехтовальщица Аделина Загидуллина, несмотря на то, что редко тренируется.

Напомним, что сегодня завершился чемпионат Союзного государства России и Беларуси по фехтованию, в котором Загидуллина взяла "бронзу" как в личных, так и в командных соревнованиях.

"В принципе, у нас участвовали все сильнейшие и у мужчин, и у женщин. У женщин выиграла Светлана Трипапина, которая победила и на чемпионате России, Виктория Юсова заняла второе место. Олимпийская чемпионка Загидуллина заняла третье место с Лейлой Периевой. Удивительно, что Загидуллина не тренируется практически весь сезон, но постоянно попадает в тройку на соревнованиях", - сообщил Ильгар Мамедов ТАСС.

Аделина Загидуллина – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.

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