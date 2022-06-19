Ильгар Мамедов поразился результатам Аделины Загидуллиной

19 июн. 19:42

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов выразил удивление тому, как стабильно успешно выступает фехтовальщица Аделина Загидуллина, несмотря на то, что редко тренируется.

Напомним, что сегодня завершился чемпионат Союзного государства России и Беларуси по фехтованию, в котором Загидуллина взяла "бронзу" как в личных, так и в командных соревнованиях.

"В принципе, у нас участвовали все сильнейшие и у мужчин, и у женщин. У женщин выиграла Светлана Трипапина, которая победила и на чемпионате России, Виктория Юсова заняла второе место. Олимпийская чемпионка Загидуллина заняла третье место с Лейлой Периевой. Удивительно, что Загидуллина не тренируется практически весь сезон, но постоянно попадает в тройку на соревнованиях", - сообщил Ильгар Мамедов ТАСС.

Аделина Загидуллина – олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.