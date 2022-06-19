Азербайджанский газ начал поступать в Болгарию по IGB

19 июн. 19:29

Как сообщили сегодня в проектной компании IGGB AD, сегодня начались первые поставки азербайджанского газа в Болгарию по интерконнектору Греция-Болгария (IGB). Поставки пока идут в тестовом режиме.

"Мы начали тестовые поставки с реальными объемами природного газа, как и планировалось. Однако это не начало коммерческой эксплуатации", - пояснили в компании, пишет Тренд.

Напомним, что Болгария заключила с Азербайджаном контракт на покупку 1 млрд кубометров природного газа в год из объемов, добываемых на "Шахдениз-2". Ранее азербайджанский газ поступал в Болгарию по альтернативному маршруту, поскольку болгарские компании не успели сдать IGB в срок.

Мощность IGB составляет 3 млрд кубометров в год с возможностью расширения до 5 млрд кубометров в год.